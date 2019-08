23 agosto 2019- 12:16 Clima: Ferragamo, 'con 'Fashion Pact' uniamo forze per affrontare sfide' (2)

(AdnKronos) - Oggi l'ad di Salvatore Ferragamo, Micaela le Divelec Lemmi, ha partecipato insieme ai rappresentanti dei 32 marchi firmatari del Fashion Pact ad un incontro all’Eliseo con il Presidente francese Emmanuel Macron, che presenterà l’iniziativa nell’ambito del G7 di Biarritz, in programma dal 24 al 26 agosto.Le iniziative previste dal Fashion Pact si ispirano alle linee guida del Science Based Target (Stb) e si concentreranno su tre aree fondamentali per la salvaguardia del Pianeta: fermare il riscaldamento globale con la creazione e l’implementazione di azioni per raggiungere l’obbiettivo zero emissioni di gas serra entro il 2050; ripristinare la biodiversità salvaguardando gli ecosistemi naturali; ridurre gli impatti negativi dell’industria della moda sugli oceani attraverso iniziative pratiche quali ad esempio la riduzione graduale dell’utilizzo di materie plastiche monouso.