27 settembre 2019- 13:15 Clima: Forza Nuova, 'ragazzi vestiti di nero non erano di Lotta Studentesca'

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "A caricare alcuni ragazzi di Lotta Studentesca, che hanno prontamente reagito difendendosi, sono stati i centri sociali, chi veste di nero non appartiene necessariamente a LS". Questa la presa di posizione del movimento giovanile di Forza Nuova. "A Palermo, durante la manifestazione “Friday for future”, i militanti di Lotta Studentesca presenti al corteo si sono dissociati dalla piega politica che stava prendendo la manifestazione. Quando sono iniziati canti e slogan da partigiani fuori tempo massimo, i ragazzi hanno deciso di non partecipare, facendosi sentire e fischiando - dicono - I compagni dei collettivi hanno individuato allora i nostri ragazzi e li hanno caricati. Nonostante il numero inferiore, però, il coraggio e la forza dei nostri studenti hanno permesso loro di resistere e di sferrare il contrattacco". "Vi passiamo le vostre bufale sul clima - conclude la nota - ma non quelle sull'antifascismo. Statene certi".