CLIMA: FRATOIANNI, TRUMP CONTRO FUTURO MILIARDI PERSONE MA GOVERNO IPOCRITA

2 giugno 2017- 17:08

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - "Trump cancellando l'adesione Usa agli accordi di Parigi sul clima offende l'intelligenza e danneggia il futuro di miliardi di persone. Per lui i profitti delle lobby sono piu’ importante della salute del Pianeta". Lo afferma Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana. "Per fortuna -aggiunge- molti governi ribadiscono proprio in queste ore la propria convinta adesione a quegli accordi. Bene così ma non vorrei che fossero solo chiacchiere. Ci può dire, ad esempio, il governo Gentiloni cosa sta facendo per attuarli? La verità per ora è che sta facendo ben poco: del piano per il clima italiano non c'è ancora traccia, le trivellazioni non sono state fermate a testimonianza che non abbiamo smesso di investire sulle energie fossili, la politica per le energie alternative è inesistente e chi lavora in quel settore si sente abbandonato e ignorato. E si potrebbe andare avanti per molto". "Quest'ipocrisia deve finire -conclude Fratoianni- Si deve far pesare con tutti gli strumenti disponibili a Trump questa sua scelta demenziale ma occorre se si è seri far fare passi concreti anche in casa nostra nell’interesse del bene comune".