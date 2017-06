CLIMA: GIOVANNINI (ASVIS), SE USA SI DEFILA CINA PRONTA

1 giugno 2017- 15:21

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - "La Cina ha già annunciato che se gli Usa decidessero di defilarsi dagli accordi" sul clima, "loro compenseranno e considereranno i 'bravi ragazzi' sul clima come i partner commerciali del futuro". Lo ha evidenziato il portavoce di ASviS, Enrico Giovannini, a margine del convegno dedicato alla sostenibilità oggi a Milano, a chi gli domandava circa la posizione di Donald Trump sul tema. Del resto, ha detto, "ne va della nostra sopravvivenza, ma anche delle opportunità di business. Allora chi come l'Europa ha sempre portato avanti questo tema deve alzare la testa e andare avanti".Rispetto agli Stati Uniti, ha aggiunto ancora il portavoce di ASviS, "come tutti gli osservatori hanno mostrato, al di là di quello che il presidente vuole fare, molti stati hanno detto che andranno avanti comunque e così anche città come New York, perché hanno capito che ne va della loro sopravvivenza. Inoltre, il mercato sta andando in questa direzione: l'abbandono del carbone e delle tecnologie fossili è nei fatti". Allora "uno può decidere quello che vuole, ma poi i mercati andranno nella direzione che riterranno più importante. Questa è una occasione straordinaria per l'Europa, per continuare a essere il campione dello sviluppo sostenibile. Un incontro che vedrà l'Unione Europea e la Cina. Cina ed Europa - ha concluso Giovannini - possono fare insieme la differenza".