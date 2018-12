2 dicembre 2018- 10:55 Clima: Greenpeace a Cop24, non ci sono più scuse, ora di agire

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - "Abbiamo solo dodici anni per salvare il clima del nostro Pianeta. Per questo il Summit di Katowice non può che avere obiettivi ambiziosi". Così, n apertura del Summit sul clima (Cop 24) in Polonia, Greenpeace ricorda l’allarme lanciato dalla comunità scientifica. "Questo è un momento cruciale per tutti noi, un vero e proprio test per l’umanità", sottolinea Jennifer Morgan, Direttrice Esecutiva di Greenpeace International. A Katowice, aggiunge, "i leader di tutti i Paesi del mondo devono sfidarsi a guardarsi in faccia e affermare di essere al fianco di tutti noi. Quelli che non lo faranno saranno condannati dalla Storia e ne dovranno render conto. Alla CoP24, i governi devono agire e impegnarsi, entro il 2020, ad allineare i loro piani nazionali sul clima all’obiettivo di mantenere l’incremento delle temperature entro 1,5°C".La scienza del clima, rileva Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia, "ci dà ancora speranze, ma il tempo per le chiacchiere è finito da un pezzo. I cittadini chiedono a gran voce azioni concrete. Ci sono bambini che marciano fuori dalle scuole, attivisti che si mobilitano e sono sempre più frequenti le cause legali che contrappongono singoli o intere comunità ai responsabili delle emissioni di gas serra: dall’industria petrolifera ai responsabili della deforestazione del Pianeta".