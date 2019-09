27 settembre 2019- 10:13 Clima: migliaia di studenti in piazza anche a Palermo

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - Migliaia di studenti stanno partecipando anche a Palermo alla manifestazione per il "Fridays for Future". Decine gli striscioni che i ragazzi hanno realizzato. "Vogliamo respirare il nostro futuro", si legge su uno dei cartelli. E ancora: "Our planet is screaming. Help!". I ragazzi cantano "Cambiamo il sistema, non il clima". Il corteo si concluderà in piazza Indipendenza davanti alla sede del governo della Regione.