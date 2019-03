15 marzo 2019- 18:39 Clima: Napolitano, 'eccezionale vedere giovani in lotta per vita nostro Pianeta'

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - "È stata per me una eccezionale emozione veder sfilare, in tantissime città del mondo, le ragazze e i ragazzi in lotta per far vivere il nostro Pianeta. Emozione e fiducia in una simile mobilitazione, spontanea e consapevole, da parte di giovani che a giusto titolo si pongono come eredi del Pianeta e garanti della sua vivibilità per le generazioni a venire". Lo afferma in una dichiarazione il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano."Da queste manifestazioni -aggiunge- è uscita accresciuta come non mai la ricchezza dell'interpretare le aspirazioni e i valori del comune vivere la nostra democrazia".