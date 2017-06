CLIMA: QUARTAPELLE (PD), DA M5S ASSORDANTE SILENZIO SU TRUMP

2 giugno 2017- 14:58

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - "La decisione del Presidente Donald Trump di uscire unilateralmente dall'Accordo di Parigi rischia di mettere a repentaglio gli sforzi globali per contrastare in modo efficace il cambiamento climatico. Questa decisione consegna all'Europa una opportunità e una responsabilità: quella, cioè di non fermarsi rispetto agli obiettivi ambiziosi segnati a Parigi e di consolidare quindi in modo netto la propria leadership nel promuovere azioni che promuovano velocemente la transizione energetica nel continente e nei Paesi in via di sviluppo". Lo afferma Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri della Camera. "Il Pd -aggiunge- su questo è e vuole continuare a essere in prima linea, sostenendo ogni iniziativa che vada in questa direzione. È per questo ancora più assordante il silenzio di qualsiasi esponente istituzionale del movimento 5Stelle rispetto alle decisioni di Trump. Nonostante uno strombazzato ambientalismo nessuno ha trovato il tempo o le parole per commentare una decisione che fa scempio degli sforzi multilaterali per contrastare il cambiamento climatico. Tornano alla mente in modo sinistro le promesse di collaborazione di Di Maio a Donald Trump nel giorno del suo insediamento".