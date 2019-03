16 marzo 2019- 15:53 Clima: Rampelli, 'pianeta sta morendo, basta con egoismo'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - "A me sinceramente di Greta e della mamma non frega nulla, se la ragazza viene strumentalizzata frega ancora meno e se la riadattata ‘bella ciao’ è un po’ vintage e quindi scarsamente efficace mi posso al massimo rammaricare. Tuttavia ritengo penoso mettersi a discutere del dito invece che della luna. Il pianeta sta morendo, la mia generazione sarà salva, ma quella dei nostri discendenti no. E allora basta con questo egoismo senza senso o con il tentativo di chiamarsi fuori per futili motivi.". E' quanto scrive su Facebook il vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, che con il compianto Paolo Colli fondò l'associazione ambientalista Fare Verde negli Anni '80."Abbiamo il dovere di scendere in campo, destra, sinistra, Europa, Asia, America, giovani, anziani, uomini, donne, poveri, ricchi, tutti e subito", sottolinea Rampelli. "Se fossi il Capo del Governo - aggiunge - prenderei la testa di questo movimento per bloccare il surriscaldamento della terra, ma sembra che le vecchie battaglie sull’emissione di CO2 del M5S siano finite nel dimenticatoio, mentre la Lega Nord non è mai apparsa interessata".