Clima: Rampelli, 'pianeta sta morendo, basta con egoismo' (2)

(AdnKronos) - Se fossi Trump, rileva ancora Rampelli, "farei capire che la destra repubblicana guarda all’ecosistema con più credibilità della sinistra democratica, come accade per alcuni storici partiti conservatori europei, perché la destra non è solo attenta agli aspetti biologici e scientifici del clima dando alla natura un valore trascendente e interpretandolo come l’altra faccia del sacro, una proiezione di Dio...""Inchioderei la Cina su questa frontiera oltre che sui diritti umani, su quelli politici e sociali, sulla concorrenza. O si fa questa guerra o saremo responsabili di aver distrutto oceani, atmosfera, ghiacciai, milioni di specie animali e vegetali, intere terre emerse, di aver generato esodi biblici, prosciugato falde idriche primarie, deforestato i polmoni della terra e, alla lunga, di aver impedito alla specie umana di rigenerarsi nella pace e nell’armonia. W Greta, w i nostri ragazzi, w il pazzo desiderio di consegnare ai nostri figli una terra migliore di quella che abbiamo ricevuto dai nostri padri", conclude Rampelli.