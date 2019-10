15 ottobre 2019- 19:20 Clima: Renzi, 'Salvini ambientalista? Ha votato contro accordo di Parigi'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Quando Salvini parla di Greta si ricordi che, in uno dei rari casi in cui stava al parlamento Ue, ha votato contro l'accordo di Parigi, un accordo per l'ambiente e il futuro dei nostri figli. L'ambientalismo di Salvini si è fermato quando ha schiacciato il bottone sbagliato e votato contro l'accordo di Parigi". Lo dice Matteo Renzi aa Porta a Porta.