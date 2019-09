23 settembre 2019- 13:12 Clima: Snam aderisce a coalizione per azzerare emissioni trasporto via mare

Roma, 23 set. (AdnKronos) - Snam ha aderito alla 'Zero Coalition', un’alleanza tra le principali imprese coinvolte nel settore e associazioni a livello globale finalizzata alla decarbonizzazione dei trasporti marittimi. L’annuncio della coalizione è avvenuto oggi nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York alla presenza del segretario generale Antonio Guterres, nell’ambito del Climate Action Summit, al quale Snam partecipa con l’amministratore delegato Marco Alverà. Obiettivo dell’alleanza è dare seguito con azioni concrete all’obiettivo stabilito dalla International Maritime Organization (Imo) di ridurre di almeno il 50% le emissioni annue globali di gas a effetto serra nel trasporto marittimo entro il 2050, nell’ottica di arrivare il prima possibile nel corso di questo secolo a una totale eliminazione delle emissioni. In tale ottica, i membri della coalizione si impegnano a promuovere il varo di navi a zero emissioni entro il 2030 e a favorire lo sviluppo di fonti di energia pulite secondo un principio di neutralità tecnologica. Il trasporto marittimo incide per circa l’80% sul commercio globale e del 2-3% sul totale delle emissioni di gas serra. In caso di inazione, le emissioni del trasporto marittimo sono destinate a crescere tra il 50 e il 250% entro il 2050.