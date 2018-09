27 settembre 2018- 14:06 Clima: Starace a Climate Week, elettricità per affrontare sfide mondiali (2)

(AdnKronos) - Grazie alla sua visione Enel è stata ancora una volta riconosciuta un’azienda LEAD dal Global Compact, un forum di leader del mondo economico e della società civile chiamati dal Segretario Generale dell’ONU a guidare l’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quest’anno la discussione del Global Compact si è concentrata su come finanziare la crescita sostenibile mondiale, assicurandosi che nessuno sia lasciato indietro. Un tema che Starace sta perseguendo anche attraverso il suo ruolo di Presidente di Eurelectric, l’Associazione europea dell’industria dell’energia. Starace ha preso anche parte al Forum del Settore Privato del UN Leaders Summit e al Summit del Segretario Generale ONU sull’Innovazione Finanziaria.Il Forum del settore privato di quest’anno affronta il tema della collaborazione fra il mondo imprenditoriale e i governi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, adottando un approccio integrato agli investimenti che promuova la pace e i diritti umani come pilastri fondamentali dello sviluppo sostenibile. L’ad di Enel ha anche incontrato il Consiglio di Amministrazione del Global Compact delle Nazioni Unite, consiglio nel quale è stato riconfermato a giugno dopo la prima nomina del 2015 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e presidente del Global Compact António Guterres, anch’egli presente all’evento. Nella cornice del Summit, il 24 settembre, Antonio Cammisecra, responsabile della business line per le energie rinnovabili di Enel, Enel Green Power (EGP), ha preso parte alla UN Global Compact ceoRoundtable che ogni anno, in occasione dell’Assemblea Generale dell’ONU, riunisce un gruppo selezionato e variegato di leader del mondo business con rappresentanti di alto livello dell’ONU, per fare il punto sull’avanzamento verso i Global Goals.