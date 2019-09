21 settembre 2019- 11:15 Clima: Zingaretti, 'grazie ai ragazzi in marcia, non vi deluderemo'

Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Grazie alle ragazze e ai ragazzi che in tutto il mondo stanno marciando per salvare il nostro Pianeta. Siete l’energia che sta rivoluzionando la politica. Faremo di tutto per non deludervi". Lo scrive in un tweet il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.