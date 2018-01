CLONAZIONE: ZANELLA (INSIEME), ESITO INQUIETANTE PER ANIMALI ED ESSERI UMANI

26 gennaio 2018- 02:08

Rma, 26 gen. (AdnKronos) - “Secondo Giuliano Grignaschi dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, la clonazione delle scimmie consentirà di diminuire il numero di animali sacrificati per la sperimentazione. Innanzitutto in questa frase vediamo l’esplicita ammissione del fatto che nel corso delle sperimentazioni gli esemplari utilizzati sono vittime di un sacrificio in nome della scienza. Poi, secondo questa aberrante visione, gli animali clonati non sarebbero perciò considerati animali in senso proprio, non sarebbero esseri senzienti da tutelare e rispettare, una sottospecie creata ad uso e consumo dell'uomo, secondo una visione antropocentrica ancora una volta esibita senza preoccupazioni bioetiche, senza il minimo di coscienza del limite.” Lo afferma la coordinatrice nazionale dei Verdi ed esponente della lista Insieme Luana Zanella. “Questo tanto sbandierato e ostentato traguardo -conclude- rappresenta in realtà un esito inquietante e pericoloso per il presente degli animali e il futuro degli esseri umani".