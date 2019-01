19 gennaio 2019- 09:40 Cmc: imprese creditrici, proseguire i lavori in Sicilia (2)

(AdnKronos) - “Auspichiamo – hanno concluso i rappresentanti del Comitato – che il senso di responsabilità sempre mostrato da Anas, quale azienda a capitale pubblico, anche questa volta riconosca le ragioni di un territorio stremato dalla crisi economica che non potrebbe sopportare l’ulteriore perdita di così tanti posti di lavoro. La qualità e la fattibilità della nostra proposta tecnico-legale, infatti, vanno principalmente nella direzione di salvaguardare e mantenere occasioni di ripresa economica irripetibili in queste province. Per questo confidiamo in una risposta positiva dell’Anas, ringraziamo il presidente Savarino per l’impegno mostrato a sostegno di questa vertenza e le istituzioni locali, e attendiamo analoghi gesti di sostegno da parte del governo nazionale”.