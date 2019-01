9 gennaio 2019- 18:28 Cmc: sindacati, tutelare occupazione e completare opere già avviate

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Tutelare l’occupazione ed evitare il blocco di opere strategiche". E' la richiesta che i sindacati di categoria Feneal Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil, hanno avanzato alla Direzione Generale Anas nell’incontro di oggi, a proposito delle commesse presenti in Sicilia e in Liguria della Cmc di Ravenna, che all’inizio di dicembre scorso ha presentato istanza di concordato in bianco presso il Tribunale di Ravenna. I sindacati, si legge in una nota, "hanno affermato la necessità di salvaguardare l’occupazione di centinaia di addetti, sottolineando che la crisi del gruppo ravennate non può comportare, oltre all’incertezza per le migliaia di addetti del gruppo, il blocco di opere strategiche per lo sviluppo delle regioni interessate e per la sicurezza stradale dei cittadini e hanno chiesto alla stazione appaltante di contribuire a trovare soluzioni per il completamento dei cantieri". L’Anas, nel ribadire la propria ferma volontà di ultimare le opere, ha reso noto "l’interessamento dei soci dei consorzi Bolognetta, Empedocle e Letimbro, rispettivamente titolari dei cantieri della SS121 Palermo-Agrigento, della SS640 Agrigento-Caltanissetta e della SS121 Savona-Albisola, ad intervenire a sostegno della continuità delle attività produttive consentendo ai cantieri di non fermarsi e all’occupazione di avere concrete prospettive di mantenimento".