9 gennaio 2019- 18:28 Cmc: sindacati, tutelare occupazione e completare opere già avviate (2)

(AdnKronos) - Anas, riferiscono i sindacati, ha ribadito inoltre "di aver provveduto regolarmente al pagamento dei crediti certi ed esigibili nei confronti della cooperativa sulla quale grava una pesante crisi di liquidità. "Dopo l’importante passaggio di oggi attendiamo risposte da Cmc", affermano i sindacati "in merito al pagamento degli stipendi correnti e alla possibilità concreta di dare un futuro all’intero perimetro occupazionale della cooperativa e a quelle opere e a quei lavoratori che oggi vivono in un clima di incertezza che non può durare oltre". Il prossimo appuntamento è previsto per il prossimo 16 gennaio al Mise, dove è convocato il tavolo di crisi per la gestione della vertenza. "Ci auguriamo - proseguono Feneal, Filca, Fillea - che le risposte arrivino su quel tavolo e che siano risposte di responsabilità verso le centinaia di lavoratori diretti e dell’indotto che rischiano di perdere il posto di lavoro nonostante le opere siano tutt’altro che ultimate. Anche òe istituzioni locali e le Regioni - concludono - devono svolgere un ruolo attivo per determinare soluzioni positive".