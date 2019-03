14 marzo 2019- 16:17 Cmc: società precisa, false notizie stampa, no bancarotta

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Cmc "non è mai stata in bancarotta ma, come noto, ha avviato con decreto del Tribunale di Ravenna, una procedura di concordato in continuità". Lo precisa la società in una nota in relazione a notizie diffuse oggi da un quotidiano economico. "Si tratta di una ricostruzione distorta, falsa e fuorviante della realtà", puntualizza Cmc. "Fra i molti errori contenuti nell'articolo, vale la pena di precisare in particolare che sulle attività di Cmc in Kenya al momento non vi è alcuna accusa formalizzata né alcuna ipotesi di accusa per i reati menzionati nell'articolo. Inoltre nessun dipendente o collaboratore è mai stato messo agli arresti domiciliari per i fatti contestati e nessuna richiesta di liquidazione è mai stata presentata per rimborsare investitori e fornitori", dice Cmc."Vale la pena precisare anche che Cmc non è sotto inchiesta in Sud Africa in nessuno dei suoi progetti, come falsamente riportato, e che per quanto riguarda le attività in Nepal della società uno dei 2 contratti è stato terminato a fine 2018 mentre l’altro non è mai partito in quanto non è mai stato versato l’anticipo contrattuale previsto", prosegue Cmc. "È al momento in fase conclusiva l'elaborazione del piano previsto per il concordato, piano che sarà a breve approvato e presentato nelle prossimo settimane. Per quanto detto, l'azienda si riserva il diritto di adire le opportune sedi a tutela della propria immagine. Si diffida pertanto dal riprendere o diffondere gli elementi falsi e diffamatori contenuti nell'articolo", conclude la società.