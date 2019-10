26 ottobre 2019- 14:11 Cna: Conte, 'dialogo per trovare insieme misure giuste per pmi'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Voi siete un popolo che non fa rumore, che raramente balza a onori delle cronache dei dibattiti pubblici ma siete i laboriosi cultori del saper fare, i custodi della nostra tradizione che risale indietro nei secoli, siete il popolo delle piccole e medie imprese, siete il polmone del tessuto produttivo e le vostre eccelle ci rendono forti nel mondo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ad Ancona all'assemblea della Cna. "La congiuntura economica rende difficile il cammino e proprio per questo dobbiamo dialogare e insieme trovare le misure giuste per continuare a crescere".