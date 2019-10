26 ottobre 2019- 11:07 **Cna: Mattarella, 'istituzioni accompagnino imprenditorialità e sviluppo sostenibile'**

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Daniele Vaccarino, il seguente messaggio: "Rivolgo un cordiale saluto a tutti i partecipanti all’assemblea della CNA, che si tiene quest’anno nelle Marche, tra i luoghi simbolo del Made in Italy e della capacità di laborioso impegno, manifestata anche nell’affrontare la tragedia del terremoto"."Il rallentamento dell’economia, in particolare, per tensioni che frenano il commercio e alimentano l’incertezza a livello internazionale, evidenzia la necessità di un’Europa forte per affrontare le sfide - interne ed esterne - e di sostenere la fiducia di famiglie e imprese per rilanciare la domanda. Investimenti in infrastrutture, innovazione e formazione sono indispensabili per cogliere le opportunità delle nuove tecnologie in maniera diffusa, ridurre divari e valorizzare il contributo delle piccole imprese e dell’artigianato, fondamentale nel nostro Paese in termini di occupazione e produzioni di qualità". "La creatività italiana può trovare una leva importante nella transizione digitale, che ampliale possibilità di personalizzare i prodotti e di accedere a un mercato più ampio anche per le piccole aziende in differenti settori: dall’agroalimentare, alla manifattura, al turismo. Le istituzioni, insieme alle parti sociali, debbono accompagnare questo percorso con una strategia complessiva, assicurando un ambiente che favorisca l’imprenditorialità e lo sviluppo sostenibile, incluse regole semplici, amministrazioni efficienti ed una fiscalità equa, che non distorca la concorrenza tra operatori. Con questo spirito, invio a tutti i presenti un caloroso augurio di buon lavoro".