26 ottobre 2019- 18:03 Cna: Salvini, 'Conte prende in giro artigiani ma non sono fessi'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio oggi è andato a prendere in giro gli artigiani e molti artigiani gli hanno fatto capire che non si fanno prendere per fessi". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. "Questo governo delle tasse e delle manette -ha aggiunto il leader della Lega- è quello che ha bloccato la flat tax per artigiani, partite iva, commercianti, piccoli imprenditori e liberi professionisti fino a 100mila euro lordi. Come se 100mila euro di fatturato lordo per gente che si alza alle quattro della mattina anche con 40 di febbre fosse una ricchezza da tartassare, da bloccare, da perseguire o da arrestare".