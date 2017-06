CNA VARESE: LUCA MAMBRETTI è IL NUOVO PRESIDENTE

10 giugno 2017- 16:25

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - Luca Mambretti è il nuovo presidente di Cna Varese Ticino Olona. Lo rende noto l'associazione, precisando che resterà in carica per il prossimo quadriennio.Varesino, 57anni, Mambretti è stato eletto nel corso dell’assemblea elettiva che si è tenuta oggi alla villa Andrea delle ville Ponti: "Sono orgoglioso del fatto che Franco Orsi mi abbia passato un così importante testimone - ha detto dopo la sua elezione -. Lavorerò innanzitutto per portare a termine ciò che lui ha iniziato. Lavorando però anche per agevolare il cambiamento delle nostre imprese verso il nuovo mercato digitale, che è la finestra del nostro lavoro sul mondo".Dopo il saluto video del presidente di Cna nazionale, Daniele Vaccarino, l'assemblea è proseguita con la relazione del presidente uscente di Cna Varese, Franco Orsi, a cui è seguito l’intervento del presidente di Cna Lombardia Daniele Parolo e le conclusioni di Fausto Cacciatori, vicepresidente Cna nazionale. L'appuntamento ha rappresentato per Varese un importante cambiamento fin dal momento delle nomine: è stato infatti eletto il nuovo consiglio, che ha eletto a sua volta il nuovo presidente e la nuova presidenza che gli starà a fianco per i prossimi quattro anni. Accanto a Mambretti ci saranno Giovanni Binaghi, che sarà anche vice presidente vicario, Fausto Franchi, Davide Rabaioli e Samuele Puricelli.