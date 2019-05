23 maggio 2019- 12:30 Cncu: Fiorella Corrado nominata responsabile relazioni stampa

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - Fiorella Corrado è il nuovo Responsabile delle relazioni con la stampa del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, Organo dello Stato con funzione rappresentativa delle 20 Associazioni dei consumatori a livello nazionale, che ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Lo ha deciso all’unanimità il Consiglio nel corso dell'ultima Assemblea.Giornalista professionista nei ruoli del Ministero dello Sviluppo economico, Fiorella Corrado dal 2006 ad oggi ha curato i rapporti con la stampa del Dicastero di Via Veneto, ricoprendo inoltre nel 2011 il ruolo di Portavoce e Capo Ufficio Stampa per il Commercio con l'Estero. In precedenza è stata Responsabile della Comunicazione dell'Istituto per la Promozione Industriale. Laureata con lode in Scienze Politiche, si è specializzata in diritto comunitario. Dopo un tirocinio alla Commissione europea di Bruxelles nella Dg Comunicazione e nella Dg Pubbliche Relazioni del Parlamento europeo, ha lavorato nella redazione inglese dell'European Information Service, Agenzia stampa belga specializzata in Affari comunitari. A Roma ha mosso i suoi primi passi nella redazione economica dell'Adnkronos. Il nuovo responsabile dei rapporti con la stampa del Cncu è poi docente di Media Relations in diversi Master in Comunicazione e relazioni internazionali della Sioi e della Business School del Sole24ore. Nel 2005 Fiorella Corrado vince il Premio della Federazione Nazionale della Stampa Italiana come 'Migliore addetto stampa della Pubblica Amministrazione'.