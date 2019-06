13 giugno 2019- 13:06 Cnh: tavolo Iveco Dv, 7,2 mld di investimenti in programmi settore difesa (2)

(AdnKronos) - "E’ stato raggiunto - sottolinea Sorial - un importante risultato da parte del Governo, che consente di preservare una strategica azienda italiana che opera nel settore della Difesa, salvaguardando al contempo le importanti competenze maturate in questi anni dai lavoratori. Il Mse e il Ministero del Lavoro continueranno nella propria azione di monitoraggio sui prossimi passi che Iveco Defence dovrà compiere per consolidare il suo ruolo nei mercati internazionali", commenta Sorial."Il Mise conferma pieno supporto al lavoro del Ministro della Difesa sugli investimenti verso realtà strategiche per il Paese e rinnova fattualmente l'impegno a definire una politica industriale in grado di assicurare la competitività e la crescita di tutto il tessuto produttivo italiano", conclude America.