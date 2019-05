24 maggio 2019- 12:57 Cns: tre stelle di legalità, Antitrust assegna rating più alto

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - Tre stelle di legalità per il Consorzio Nazionale Servizi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha attribuito ieri al Cns il punteggio più alto per il Rating di legalità. L’importante riconoscimento premia il grande sforzo compiuto negli ultimi anni dalla nuova governance, che si è caratterizzata fin dall’inizio del mandato, per una politica orientata alla legalità, alla trasparenza, all’assoluta correttezza nelle procedure di gara.Un consorzio all’avanguardia, con una specifica funzione di Risk Management e con un programma di compliance antitrust perfettamente in linea con le migliori pratiche europee. Il Cns inoltre, è stata una delle prime aziende in Italia ad aver recepito tutti i provvedimenti previsti dalle direttive comunitarie, attuando un programma di Self Cleaning che lo preserva da futuri rischi. Un vero e proprio laboratorio di legalità, con attività di formazione continue per dipendenti e imprese socie.