CODERE ITALIA: ACQUISTA 51% DI SE.BI.LOT

3 luglio 2017- 19:23

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - Siglato l’accordo tra Codere Italia e SE.BI.LOT. La multinazionale leader nel mercato del gioco e concessionaria dei Monopoli di Stato per il gioco lecito, non ferma la sua espansione nel Bel Paese nonostante le enormi difficoltà che il settore degli apparecchi da intrattenimento sta attraversando. L’accordo prevede l’acquisizione da parte di Codere Italia del 51% della SE.BI.LOT, società operante nel settore degli apparecchi da intrattenimento, nata nel 2015 dalla sinergia tra la famiglia Semeraro, operatori storici radicati soprattutto in Puglia, e Fabio Biondo, imprenditore con un importante vocazione nell’ambito dell’innovazione dei servizi per le imprese del gioco. Ad oggi la SE.BI.LOT, si legge in una nota, opera su territorio molto vasto che contempla Puglia, Basilicata, Molise, Lazio, Abruzzo, Campania, Marche, Emilia Romagna con circa 1.300 apparecchi collegati. "Sono molto soddisfatto della acquisizione di SE.BI.LOT. In un momento così difficile per il settore Adi la sinergia con operatori seri e motivati rappresenta per Codere una garanzia per affrontare meglio il futuro. Nel corso degli anni abbiamo sempre detto e dimostrato di considerare la figura del Gestore come il fulcro intorno a cui costruire un progetto efficace e duraturo", sottolinea Alejandro Pascual, Ad di Codere in Italia.La situazione territoriale e i forti inasprimenti delle imposte, rileva, "stanno sempre più mettendo a rischio la sopravvivenza dei gestori, specie quelli che sono determinati a continuare a lavorare nella Legalità, e solo attraverso l’ottimizzazione delle risorse e dei servizi sarà possibile riuscire a mantenere una marginalità che consenta alle aziende di andare avanti senza sacrificare posti di lavoro". Il modello Codere, aggiunge l'ad di Codere, "prevede una metodologia che mette a fattor comune analisi ed esperienze e garantisce un supporto centralizzato, sia dal punto di vista operativo che amministrativo , nonché un filo diretto con le istituzioni. Il nostro piano di sviluppo a lungo termine va avanti perché confidiamo in una soluzione che contemperi gli interessi dello Stato, delle aziende e dei territori e che dia, finalmente, un po’ di stabilità al settore del Gioco legale"."Cercavamo -sottolinea Eros Semeraro, ad di SE.BI.LOT - un partner che avesse un progetto a lungo termine ed un modello collaudato e Codere ci ha convinti. La nostra è un’azienda caratterizzata da esperienza, professionalità e qualità. La cura del cliente e l’attenzione alle sue esigenze sono le basi su cui abbiamo fondato la nostra attività. Siamo sicuri che con a fianco una società come Codere potremo migliorare le nostre performance e affrontare il futuro con una maggiore tranquillità".