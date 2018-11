9 novembre 2018- 14:00 Codice strada: Costa, aumento limiti velocità? Importante è sicurezza

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - "Sono ministro dell'Ambiente, per me -faccio una battuta- l'unico problema potrebbe essere che inquinano di più...". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, lasciando Palazzo Chigi risponde alla domanda dei cronisti circa la proposta della Lega di portare il limite di velocità in autostrada a 150 km/h."La sicurezza viene prima di tutto, la sicurezza in generale - prosegue Costa - Andiamo a vedere come è declinata la proposta, io nel dettaglio non l'ho letta...".