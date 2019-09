29 settembre 2019- 15:50 Codice strada: Maccanti, 'sicurezza non è priorità governo'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "La sicurezza sulle strade e alcune norme di civiltà come le strisce blu gratuite per il disabili? Per questo governo non sono una priorità. Le modifiche al Codice della Strada, approvate in Commissione Trasporti dopo un lungo confronto e in Aula già dallo scorso mese di luglio, sono gia' slittate a fine novembre". Lo dichiara Elena Maccanti, deputata della Lega e capogruppo in commissione Trasporti."Oggi, in un'intervista al Messaggero, il sottosegretario al Mit, Salvatore Margiotta, di fatto prende ulteriore tempo per l'ennesimo confronto tra le parti. E cosi' misure importanti come il pugno duro per chi usa il cellulare al volante, la sicurezza dei bambini sugli scuolabus e in bicicletta, i sistemi di guida assistita per i mezzi pesanti e con carichi pericolosi possono aspettare. Evidentemente il governo giallo-rosso e' troppo impegnato a pensare a come concedere la cittadinanza facile agli immigrati e a discutere di legge elettorale".