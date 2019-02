13 febbraio 2019- 18:34 Codice Strada: Siri, 'limite a 150 km/h? utile e mi piace'

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Il limite di velocità a 150 km/h? Questo sarebbe utile, mi piace". Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, che oggi è stato ospite del programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Non è più pericoloso alzare il limite a quella velocità? "No, assolutamente. Ci sono autostrade in cui si può tranquillamente anche andare a 150, sono tutte dritte. Certo, magari nel tornante evitiamo di mettere il limite a 150 km/h", sottolinea Siri. E cosa ne pensa della proposta di inserire nel nuovo codice della strada il divieto di fumo alla guida? "Vediamo, se ne discute. Se si sta guidando sarebbe bene che si tengano le mani sul volante".