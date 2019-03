11 marzo 2019- 21:49 Coima Res: think tank europeo per comprendere gli uffici del futuro

Milano, 11 mar. (AdnKronos) - Primo sondaggio europeo tramite focus group sugli utenti finali degli spazi ad uso ufficio: Alstria, Coima Res, Colonial, Gecina, Great Portland estate e Nsi hanno condotto negli ultimi mesi un'analisi sul tema. I focus group hanno previsto 18 incontri e hanno intervistato 140 utenti finali nel Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Italia sulla loro visione della esperienza futura dell’utente, l'evoluzione del luogo di lavoro, dell'evoluzione delle strutture organizzative e più in generale del ruolo degli spazi ad uso ufficio di domani in termini di utilizzo e servizi. Tre i principali driver descritti: il ruolo dell'ufficio aziendale si evolverà per rispondere alle esigenze dei lavoratori di incontrarsi, collaborare, socializzare e sentirsi appagati dal lavoro; in futuro i dipendenti saranno molto più esigenti e molto più critici in termini di ciò che un potenziale datore di lavoro farà per affrontare i cambiamenti climatici; Intelligenza Artificiale, Big Data, robotica, iper-connettività influenzeranno il modo in cui le persone lavorano e l'organizzazione all'interno delle aziende. Cinque invece gli archetipi del futuro: ufficio sostenibile; intelligente, con spazi modulari, con servizi per facilitare l'equilibrio della vita lavorativa con quella privata, accogliente.