11 marzo 2019- 21:49 Coima Res: think tank europeo per comprendere gli uffici del futuro (2)

(AdnKronos) - "Il principale risultato dei dati raccolti è che le società quotate in larga misura stanno già progettando e offrendo al mercato gli edifici del 2030. Tuttavia, dobbiamo mantenere il nostro ritmo di innovazione e continuare ad offrire i migliori prodotti ai nostri clienti se vogliamo rimanere al passo coi tempi. I nostri utenti finali hanno una visione molto forte e chiara delle loro esigenze e di come si aspettano il loro spazio di lavoro entro il 2030. Abbiamo raccolto informazioni molto forti sulla probabile evoluzione del nostro mercato. Il 'co-working' non è l'unico argomento emergente: ci sono altre rivoluzioni", il commento delle sei società quotate specializzate in uffici, tra cui Coima Res che archivia il 2018 con utile netto in crescita del 60,2% a 46,3 milioni.