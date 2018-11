12 novembre 2018- 12:47 Coin: Giorgio Rossi nuovo presidente

Milanio, 12 nov. (AdnKronos) - Giorgio Rossi, 64 anni, nato a Treviso, è il nuovo presidente di Coin. Lo annuncia il gruppo che gestisce la diffusa catena di department store in Italia, oltre ai premium contemporary department store Coin Excelsior di Roma Cola di Rienzo e Milano CityLife e alla rete Coincasa dedicata all’home decoration. Le insegne hanno generato nel corso dell’esercizio 2017 un fatturato netto pari a 400 milioni di euro. A marzo 2018 Coin è stata acquisita dal management team e da altri investitori.Laureatosi in Economia e Commercio all'Università Ca' Foscari di Venezia, Rossi ha iniziato la propria carriera nell’azienda di famiglia attiva nel commercio di tessuti, per fondare poi negli anni ’80 il marchio Norton & Wilson, concept di ispirazione anglo americana. L’azienda si è consolidata fino a diventare leader di settore, con numerosi brand nazionali e internazionali che hanno siglato accordi di licenza con Norton & Wilson, tra cui Ritz Saddler, con distribuzione nelle più prestigiose boutique del mondo e nei monomarca in Italia e all’estero. Dalla fine degli anni ’90, dopo la cessione delle attività del tessile, Rossi si dedica al settore immobiliare. In passato, è stato anche presidente del Sistema Moda di Unindustria Treviso.