COLDIRETTI: A VENEZIA IN 25 AL CORSO DI TUTOR DELLA SPESA

10 dicembre 2017- 12:24

Venezia, 10 dic. (AdnKronos) - A lezione da Coldiretti a Mestre per le future Tutor della Spesa la nuova figura individuata dalla struttura quale guida agli acquisti ragionati nei mercati di Campagna Amica. La classe è formata da oltre venti allieve tutte interessate a rapportarsi con i bambini, i genitori e gli insegnanti al fine di instaurare un dialogo aperto con i protagonisti dell’educazione alimentare delle nuove generazioni. Motivate da un progetto che Donne Impresa Veneto ha promosso in tutte le scuole dell’obbligo del territorio regionale dal titolo: “Piccoli detective oggi, grandi consumatori domani” .L’intervento formativo, dopo la pausa natalizia, riprenderà a Gennaio con le prove di abilità e le esercitazioni guidate da Giulia Schivo. Soddisfatta Franca Castellani, responsabile delle imprenditrici di Coldiretti che commenta: “Hanno aderito a questa iniziativa operatrici didattiche, figlie di agricoltori, ex maestre e titolari di aziende con vendita diretta – spiega – tutte pronte a mettersi a disposizione per un obiettivo comune, fornire le informazioni corrette per una sana nutrizione, un valore universale quello della qualità della vita verso il quale sentiamo una grande responsabilità”.