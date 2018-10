7 ottobre 2018- 14:21 Coldiretti: boom 'spesa sospesa', 1,5 tonnellate di cibo a poveri

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Oltre una tonnellata e mezza di cibo gourmet 100% italiano, dalla pasta fatta con grano antico Senatore Cappelli al formaggio pecorino, dalla salsiccia dolce alla melanzana rossa di Rotonda, dalle noci di Vico Equense al miele di girasole assieme a frutta e verdura a km zero, è stata raccolta al più grande mercato degli agricoltori, dei pastori e degli allevatori terremotati al Villaggio della Coldiretti a Roma #Stocoicontadini grazie alla generosità dei produttori di Campagna Amica, dei cittadini romani e dei turisti per arrivare nelle case delle famiglie in gravi difficoltà economiche.Per tutto il week end, spiega la Coldiretti, i visitatori dei banchi del maximercato degli agricoltori promosso da Coldiretti e Campagna Amica al Circo Massimo hanno avuto la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore dei più bisognosi, sul modello dell’usanza campana del 'caffè sospeso', quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si è trattato di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero tra quelli proposti dagli agricoltori di Campagna Amica.La spesa raccolta è stata consegnata alla Caritas e alla Comunità di Sant’Egidio che distribuiranno il cibo alle famiglie in difficoltà, nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte il sindaco di Roma Virginia Raggi, monsignor Francesco Sodoli, direttore nazionale Caritas diocesana, Bruno Izzi Responsabile Mense Comunità di Sant’Egidio, il direttore generale di Fondazione Campagna Amica Carmelo Troccoli, la presentatrice tv Elisa Isoardi e il popolare inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, testimonial dell’iniziativa di solidarietà.