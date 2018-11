7 novembre 2018- 19:15 Coldiretti: Bruzzone (Lega), Prandini presidente scelta efficace e costruttiva

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Un augurio di buon lavoro ad Ettore Prandini, a cui riconosco competenza e professionalità, per la nomina a nuovo presidente di Coldiretti". Ad affermarlo in una nota è il senatore della Lega Francesco Bruzzone, vicepresidente della commissione Ambiente del Senato. "Il compito che lo attende non è semplice; l'istituzione che è chiamato a guidare è un patrimonio del paese e della nostra agricoltura, settore che mai come in questi ultimi anni è tornato centrale nella nostra economia. Confido che la sua gestione saprà costruire un rapporto dialettico e costruttivo con il mondo della politica e delle istituzioni, necessario per affrontare le sfide che il comparto vedrà presentarsi", conclude Bruzzone.