7 novembre 2018- 18:04 Coldiretti: Manzato e Pesce, congratulazioni a Prandini

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Desideriamo esprimere le nostre più sentite congratulazioni a Ettore Prandini per la nomina a Presidente della Coldiretti, un incarico prestigioso a coronamento di una esperienza riconosciuta in tutto il mondo agricolo". Così Franco Manzato e Alessandra Pesce, sottosegretari di Stato alle politiche agricole alimentari forestali e del turismo commentando la nomina di Prandini a presidente della Coldiretti."Siamo convinti - spiegano - che le forti potenzialità del nostro sistema agroalimentare potranno così contare sulla Sua figura autorevole, con l’obiettivo comune dello sviluppo della sostenibilità economica ambientale e sociale del tessuto produttivo. Al Presidente uscente Roberto Moncalvo un sincero ringraziamento per tutto l’impegno e i risultati raggiunti in questi anni di grande lavoro", concludono.