22 ottobre 2018- 18:35 Colombia: Presidente, sostegno Italia su riconciliazione Farc

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - "Sono molto soddisfatto di avere avuto grande sostegno dall'Italia alla nostra agenda e per l'accelerazione di tutte le politiche che hanno a che fare col reintegro di tutte le persone e di tutti i membri delle Farc. Allo stesso tempo, in maniera molto forte, io dico che chi torna a fare attività criminale deve sentire tutto il peso della legge. In questo, abbiamo avuto un grande sostegno dell’Italia sulla linea" adottata. Lo afferma il Presidente della Colombia Ivan Duque Marquez al termine dell'incontro con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi."L'Italia ci sostiene, e sono soddisfatto di questo, nella nostra politica sull'Esercito di Liberazione Nazionale - prosegue il Presidente colombiano - siamo molto disponibili a dialogare con l'Eln solo se libereranno tutte le persone sequestrate e porranno fine ai loro atti criminali".