COMIECO PRESENTA IL XX RAPPORTO ANNUALE A BARI

28 giugno 2017- 11:47

Roma, 28 giu. - (AdnKronos) - Il prossimo 30 giugno al Teatro Petruzzelli di Bari si terrà la presentazione del 22esimo Rapporto Annuale di Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. Questo importante appuntamento è l’occasione per fare il punto sulla raccolta differenziata di carta e cartone in Italia con un particolare approfondimento sul Sud. Interverranno infatti rappresentanti delle principali istituzioni delle regioni e capoluoghi meridionali per evidenziare i casi di eccellenza ma anche per discutere delle problematiche e delle nuove sfide che le amministrazioni locali devono affrontare per migliorare la raccolta e la gestione dei rifiuti sul territorio, in particolare di carta e cartone.Parteciperanno, tra gli altri, il presidente Regione Puglia Michele Emiliano; il direttore generale Comieco Carlo Montalbetti per fare il punto sulla raccolta differenziata di carta e cartone e presentare i risultati 2016; il vice sindaco del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice, l'assessore all’Innovazione tecnologica, comunicazione e politiche per il decoro urbano del Comune di Cagliari Claudia Medda, il sindaco del Comune di Cosenza Mario Occhiuto e l'assessore all’Ambiente e allo sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli per illustrare casi di successo e nuove sfide nelle municipalità del Sud. A confrontarsi sul tema dell'alleanza pubblico privato per lo sviluppo della raccolta differenziata al Sud ci saranno Fulvio Bonavitacola, assessore all’Ambiente della Regione Campania; Ignazio Capuano, vicepresidente Comieco; Salvatore Cocina, Ufficio Speciale raccolta differenziata in Sicilia; Giorgio Quagliuolo, presidente Conai e Gianfranco Grandaliano, commissario A.GE.R e vicepresidente Utilitalia. Le conclusioni sono affidate ad Antonio Decaro, presidente Anci; il coordinamento dei lavori al presidente Comieco Piero Attoma.