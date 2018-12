10 dicembre 2018- 13:48 Comital: domani tavolo al Mise per la cassa integrazione

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Domani è in programma al ministero dello Sviluppo economico il tavolo inerente alla cassa integrazione per i lavoratori Comital di Torino, convocato alle ore 12 con le parti sociali, la curatela fallimentare e la Regione Piemonte.La convocazione del tavolo urgente, si legge in una nota del ministero, "serve a velocizzare l'avvio della cassa integrazione già prevista da una norma ad hoc voluta dal Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, che più di un mese fa aveva incontrato tutte le parti presso la Regione Piemonte".Il tavolo presieduto dal vice capo di gabinetto, Giorgio Sorial, "ha proprio l'obiettivo di facilitare le interlocuzioni tra le parti per permettere il rapido e definitivo avvio della cassa integrazione". Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro "sta operando senza sosta per non lasciare ulteriormente senza tutele i lavoratori".