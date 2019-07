23 luglio 2019- 12:59 Commercio: Ascom Padova, attenti alle truffe via web, fenomeno in aumento (2)

(AdnKronos) - “Che la truffa sia dietro l’angolo – commenta il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin – è noto a tutti ma ciononostante in molti continuano a rispondere al richiamo delle sirene. E’ l’effetto debordante dell’e-commerce che, accanto a situazioni trasparenti, ha purtroppo scatenato anche la “fantasia criminale” di chi ha trovato il modo per fare soldi facili. Il risultato è noto se non proprio a tutti, sicuramente a molti: merci pagate ma mai consegnate". “Una situazione in costante aumento anche nel nostro territorio – continua Bertin – che consiglia di muoversi con i piedi di piombo e, meglio ancora, di privilegiare l’acquisto nei negozi fisici”."Un ragionamento che in tempo di saldi sembra ancora più concreto. Gli sconti che sono praticati nei negozi – ricorda il presidente dell’Ascom Confcommercio – non hanno nulla da invidiare alle offerte dei siti per così dire “garantiti”, ma hanno tutti i vantaggi del rapporto con un negoziante “reale” che, come abbiamo segnalato più volte, ha degli obblighi nei confronti dei consumatori”. “Nessuna intenzione di criminalizzare l’e-commerce – conclude il presidente dell’Ascom Confcommercio - anche se rimangono inalterate le nostre critiche nei confronti di un’assenza di legislazione che fa sì che le multinazionali non paghino tasse (o ne paghino in quote infinitesimali) , ma un “avviso ai naviganti” che, in sintesi, più essere riassunto nel più classico “non è tutto oro quel che luccica” e, soprattutto, non è sicuramente “oro” se il prezzo è troppo basso”.