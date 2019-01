31 gennaio 2019- 13:04 Commercio: Ascom Padova, bene avvio ddl su aperture domenicali

Padova, 31 gen. (AdnKronos) - “Direi che la proposta di legge arrivata in commissione Attività Produttive della Camera è una buona base di partenza”. Così all'Adnkronos il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin commenta il ddl che andrà a regolare le aperture domenicali degli esercizi commerciali ha degli aspetti interessanti, “anche se sarà necessario un confronto ad ampio raggio”.“Di una cosa siamo convinti – continua il presidente dell’Ascom padovana – l’aumento del Pil che sottostava alla decisione del governo Monti di liberalizzare le aperture non c’è stato e questo è un aspetto che, in questi anni, abbiamo più volte sottolineato essere stato un assist, non so quanto involontario, alla grande distribuzione”."Al di là delle 26 aperture domenicali e della chiusura degli esercizi commerciali nelle 12 festività nazionali (ma con possibili deroghe regionali) ciò che appare più interessante nella proposta depositata in commissione, è la possibilità per i negozi “di vicinato” e per quelli ubicati nei centri storici, di tenere sempre aperto", spiega il presidente di Ascom Padova.