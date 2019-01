31 gennaio 2019- 13:04 Commercio: Ascom Padova, bene avvio ddl su aperture domenicali (2)

(AdnKronos) - “Ovviamente sarà da seguire con attenzione l’iter legislativo – continua Bertin – ma il “focus” che viene posto sui piccoli negozi è di per sè importante. Favorire il commercio all’interno delle città, contrastando al tempo stesso i grandi store sorti come funghi nelle direttrici di traffico, corrisponde infatti alla nostra richiesta di valorizzazione dei piccoli negozi come baluardo contro il degrado”."Che poi la norma possa anche rappresentare un freno alla realizzazioni di nuove grandi strutture di vendita", per l’Ascom "è sicuramente un auspicio": “Ciò che mi sento di sostenere – conclude Bertin – è che il cerchio che questa proposta comincia a definire, si chiuda con un provvedimento che stabilisca regole anche per l’e-commerce, a cominciare da quelle fiscali in assenza delle quali i colossi delle vendite online avranno sempre un vantaggio competitivo difficile da contrastare”.