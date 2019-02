14 febbraio 2019- 11:37 Commercio: Bernini, 'effetti drammatici da chiusure festive'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Gli effetti delle chiusure festive dei negozi saranno drammatici: il quadro che emerge dai dati forniti dalle associazioni di categoria prefigura infatti un effetto domino disastroso sull’occupazione e sull’intero comparto del commercio: addio a 80mila posti di lavoro, caos nel settore della distribuzione, disuguaglianze tra i diversi territori ed esercizi". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato."Il fatturato complessivo dei giorni festivi -ricorda- rappresenta il 17% del totale per gli alimentari e il 22% per gli altri esercizi commerciali. Altro che migliorare la vita dei lavoratori, come dice Di Maio: già con il decreto dignità, manifesto ideologico della decrescita felice, ha causato danni irreparabili, di questo passo non si chiudono solo i negozi la domenica: si chiude l’Italia".