COMMERCIO: CASALEGGIO CONTRO CALENDA, PRIVILEGIA GRANDE DISTRIBUZIONE ESTERA

13 dicembre 2017- 10:35

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Il ministro Calenda ha criticato l'appello di Luigi Di Maio ad approvare la legge sulle chiusure festive (votata anche da partiti presenti nel suo stesso governo) dicendo che così si fa un regalo ad Amazon. È una visione molto semplicistica e inadeguata a comprendere il fenomeno. Non si può essere esperti di tutto". Ad attaccare il responsabile dello Sviluppo economico è Davide Casaleggio, che dalla sua pagina Facebook difende a spada tratta la posizione di Luigi Di Maio che, nei giorni scorsi, è tornato a sostenere la proposta di legge per la chiusura dei negozi nei giorni festivi"La crisi della vendita al dettaglio è un fatto - rimarca Casaleggio - Ed è vero che, come spiega un’analisi dell’Ufficio Economico Confesercenti, dal 2010 al 2016 il settore del retail italiano ha registrato una diminuzione delle vendite di circa 7,7 miliardi di euro. Oltre alla crisi sicuramente influisce la crescita continua dell'e-commerce che in Italia è da anni a doppia cifra (del 10% tra il 2015 e il 2016), nonostante i numeri reali siano ancora molto bassi rispetto alla grandi economie mondiali. La soluzione per le imprese però, come segnalano i veri esperti del settore, non è far lavorare i negozianti o i dipendenti dei centri commerciali durante le feste o 24 ore su 24 7 giorni su 7 come può fare solo un sito di commercio elettronico, ma 'l'ibridazione'. Ossia combinare online e offline, click e mattoni, velocità e qualità. Questo vale sia per i piccoli che per i grandi".