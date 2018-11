7 novembre 2018- 11:32 Commercio: Codacons, una 'Caporetto' per vendite dettaglio

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Una vera e propria “Caporetto” sul fronte delle vendite al dettaglio. Lo afferma il Codacons, commentando i dati Istat diffusi oggi e relativi a settembre. “Siamo in presenza di un flop totale delle vendite su tutti i fronti – afferma il presidente Carlo Rienzi – Un dato estremamente negativo perché le famiglie stanno tagliando le spese in tutti i settori, compreso quello alimentare che vede una riduzione record su base annua del -3,1% in volume. Questo significa che gli italiani hanno ridotto i consumi di cibo, ed è senza dubbio un pessimo segnale”. “I piccoli negozi sono quelli che hanno subito la più drastica contrazione delle vendite, con un calo del -4,3% su anno, e per la prima volta anche il commercio elettronico subisce una sensibile frenata, aumentando solo del +2,7% rispetto a settembre 2017 – prosegue Rienzi – Si tratta di segnali fortemente negativi soprattutto in vista del prossimo Natale, e che potrebbero avere conseguenze pesanti sui consumi legati alle prossime festività”.