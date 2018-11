10 novembre 2018- 12:13 Commercio: Codacons, vicino Black Friday, giro affari +10% a 1,6 mld

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - E' sempre più vicino il Black Friday 2018, la giornata straordinaria di sconti e offerte che da qualche anno si è diffusa anche in Italia, e che si terrà il prossimo 23 novembre. Un evento che attira un numero sempre crescente di consumatori e che nel 2018, secondo le stime del Codacons, genererà un giro d’affari superiore a 1,6 miliardi di euro, di cui circa 1 miliardo attraverso l’e-commerce. L’associazione dei consumatori ha infatti realizzato uno studio sulla propensione degli italiani all’acquisto in occasione del prossimo Black Friday, e i numeri sono tutti a favore dei negozi che aderiranno all’iniziativa. Il giro d’affari complessivo registrerà quest’anno una crescita del 10% rispetto al 2017 con acquisti superiori a 1,6 miliardi di euro, spiega il Codacons. Raggiungeranno quota 1 miliardo di euro le transazioni online e in totale saranno coinvolti 15 milioni di italiani, con un aumento del +7% di acquirenti e una spesa procapite di circa 110 euro. Ancora una volta saranno i negozi online a fare la parte del leone, con il settore dell’elettronica e dell’hi-tech in testa alla classifica degli acquisti, seguito dal comparto abbigliamento. Si potrà però godere di sconti e offerte anche in numerosi negozi fisici, grazie al numero sempre crescente di catene che aderiranno al Black Friday: in particolare i colossi dell’abbigliamento e dell’hi-tech proporranno sconti all’interno dei loro punti vendita, e anche presso i grandi supermercati si potranno acquistare generi alimentari e prodotti per la casa a prezzi scontati.