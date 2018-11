10 novembre 2018- 12:13 Commercio: Codacons, vicino Black Friday, giro affari +10% a 1,6 mld (2)

(AdnKronos) - “Rivolgiamo un appello al Ministro dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, affinché istituzionalizzi in Italia il Black Friday rendendolo un’opportunità per risollevare le sorti del commercio – afferma il presidente Carlo Rienzi – Oggi infatti tale iniziativa interessa soprattutto i colossi dell’e-commerce, le catene dell’abbigliamento e i grandi marchi dell’elettronica, mentre andrebbero coinvolti i piccoli negozi, quelli che più di tutti soffrono la crisi delle vendite". "I numeri degli ultimi anni dimostrano in modo inequivocabile come i consumatori siano interessati più ad occasioni straordinarie come il Black Friday che ai saldi di fine stagione, con gli sconti che, in quest’ultimo caso, risultano del tutto inutili, iniziando dopo le festività quando i portafogli degli italiani sono stati già svuotati dalle spese natalizie e di Capodanno”, conclude Rienzi.