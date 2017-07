COMMERCIO: COLDIRETTI, ALIMENTARE CRESCE DA IPER A BOTTEGHE

7 luglio 2017- 11:30

Roma, 7 lug. (AdnKronos) - Salgono le vendite dei prodotti alimentari in tutte le forme distributive dagli ipermercati (+0,2%) alle piccole botteghe alimentari (+0,3%) e i supermercati (+0,4%) ma soprattutto i discount che fanno registrare un incremento del 3,2%. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio al dettaglio a maggio 2017 rispetto allo stesso mese dello scorso anno, dal quale si evidenzia che è il settore alimentare a far registrare i risultati migliori con una media del +1,1%. L’aumento della spesa alimentare su base annua è un segnale positivo poiché si tratta, precisa la Coldiretti, la seconda voce del budget familiare dopo l’abitazione. L’auspicio è che ora gli aumenti di spesa nella distribuzione alimentare si trasferiscano anche al settore agricolo dove i compensi riconosciti per molti prodotti non coprono neanche i costi di produzione.