COMMERCIO: COLDIRETTI, TAROCCHI MADE IN ITALY AFFOSSANO GRANA PADANO (2)

2 febbraio 2018- 10:03

(AdnKronos) - In testa alla classifica dei prodotti più taroccati, continua la Coldiretti, ci sono i formaggi a denominazione di origine Dop a partire dal Grana Padano e dal parmigiano Reggiano che diventa Parmesan dagli Stati Uniti all’Australia, Parmesano in Uruguay, Reggianito in Argentina o Parmesao in Brasile o altro anche piu’ fantasioso. Ora le brutte copie di prodotti simbolo del Made in Italy sono state esplicitamente autorizzate dall’Unione Europea negli accordi di libero scambio conclusi con il Canada e il Giappone e in dirittura di arrivo come quello con i Paesi del Mercosur dove la produzione locale del falso è tra i piu’ fiorenti del mondo.